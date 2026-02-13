Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею о жестком ответе за атаку БПЛА

Правительство Южной Кореи обязано принять меры, направленные на предотвращение посягательств на суверенитет КНДР. Об этом говорится в заявлении для прессы заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, распространенном агентством ЦТАК.
Она расценила как относительно разумное решение и обнадеживающий шаг тот факт, что министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён 10 февраля официально выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с вторжением беспилотника в воздушное пространство КНДР.
При этом, как указала Ким Ё Чжон, южнокорейские власти не должны ограничиваться выражением сожаления в попытке преодолеть вызванный ими кризис, а обязаны принять гарантированные меры, обеспечивающие последовательное предотвращение повторения серьезных нарушений суверенитета, включая вторжение в воздушное пространство КНДР.
Она подчеркнула, что Пхеньян не интересует, кто именно является основным виновником последней провокации — частное лицо либо гражданская организация. По ее словам, внимание обращается на то, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство государства и посягнувший на его суверенитет, был запущен с территории Республики Корея.
Ким Ё Чжон также предупредила власти в Сеуле о том, что в случае повторения подобных действий КНДР примет жесткие ответные меры.
«Скорее всего, речь будет идти о любом из разных вариантов контратаки, который будет превышать симметричный ответ», — говорится в заявлении.
Ранее военные КНДР сообщили, что беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Республики Корея, нарушили воздушное пространство страны 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. В Сеуле первоначально отрицали причастность к произошедшему и инициировали расследование. По его результатам трем гражданским лицам были предъявлены обвинения в связи с предполагаемой ролью в данном инциденте.