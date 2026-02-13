Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею о жестком ответе за атаку БПЛА

Она подчеркнула, что Пхеньян не интересует, кто именно является основным виновником последней провокации — частное лицо либо гражданская организация. По ее словам, внимание обращается на то, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство государства и посягнувший на его суверенитет, был запущен с территории Республики Корея.