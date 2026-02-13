Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею о жестком ответе за атаку БПЛА

Правительство Южной Кореи обязано принять меры, направленные на предотвращение посягательств на суверенитет КНДР. Об этом говорится в заявлении для прессы заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Южной Кореи обязано принять меры, направленные на предотвращение посягательств на суверенитет КНДР. Об этом говорится в заявлении для прессы заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, распространенном агентством ЦТАК.

Она расценила как относительно разумное решение и обнадеживающий шаг тот факт, что министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён 10 февраля официально выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с вторжением беспилотника в воздушное пространство КНДР.

При этом, как указала Ким Ё Чжон, южнокорейские власти не должны ограничиваться выражением сожаления в попытке преодолеть вызванный ими кризис, а обязаны принять гарантированные меры, обеспечивающие последовательное предотвращение повторения серьезных нарушений суверенитета, включая вторжение в воздушное пространство КНДР.

Она подчеркнула, что Пхеньян не интересует, кто именно является основным виновником последней провокации — частное лицо либо гражданская организация. По ее словам, внимание обращается на то, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство государства и посягнувший на его суверенитет, был запущен с территории Республики Корея.

Ким Ё Чжон также предупредила власти в Сеуле о том, что в случае повторения подобных действий КНДР примет жесткие ответные меры.

«Скорее всего, речь будет идти о любом из разных вариантов контратаки, который будет превышать симметричный ответ», — говорится в заявлении.

Ранее военные КНДР сообщили, что беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Республики Корея, нарушили воздушное пространство страны 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. В Сеуле первоначально отрицали причастность к произошедшему и инициировали расследование. По его результатам трем гражданским лицам были предъявлены обвинения в связи с предполагаемой ролью в данном инциденте.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше