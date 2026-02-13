NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток

Авианосец Gerald R. Ford вместе с сопровождающими его кораблями, дислоцированные в Карибском море, будут переброшены на Ближний Восток, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Они вернутся в порты приписки не раньше конца апреля или начала мая.
США уже направили авианосец Abraham Lincoln в Персидский залив. Как выяснила ранее The Wall Street Journal, другой авианосец — George HW Bush — получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сейчас он находится у берегов Вирджинии.
Авианосец Gerald R. Ford сейчас развернут в Карибском море в рамках усиления военного присутствия США в регионе. В воды Латинской Америки он вошел в ноябре прошлого года. Тогда на борту авианосца находилось около 4 тыс. военных США и десятки единиц тактической авиации.