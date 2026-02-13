NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток

Авианосец Gerald R. Ford сейчас развернут в Карибском море в рамках усиления военного присутствия США в регионе. В воды Латинской Америки он вошел в ноябре прошлого года. Тогда на борту авианосца находилось около 4 тыс. военных США и десятки единиц тактической авиации.