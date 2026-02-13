Япония впервые за четыре года задержала рыболовецкое судно из Китая

Японское агентство по рыболовству обнаружило корабль 12 февраля примерно в 165 километрах к юго-западу от острова Мэсима в городе Гото. После отказа остановиться патрульные суда задержали нарушителя. Капитана — 47-летнего гражданина Китая — арестовали по подозрению в нарушении законодательства о суверенных правах на промысел.
Судно оснастили для вылова крупных объёмов рыбы — скумбрии и ставриды. На борту находились 11 человек, включая капитана. Японские власти предполагают — корабль вошёл в исключительную экономическую зону для незаконного промысла. Подробности показаний капитана не раскрывают из-за следствия.
Ранее у берегов Японии загорелось российское рыболовецкое судно Arina. На борту находились 30 граждан России. Никто из членов экипажа не пострадал.
