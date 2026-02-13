Япония впервые за четыре года задержала рыболовецкое судно из Китая

Японское агентство по рыболовству обнаружило корабль 12 февраля примерно в 165 километрах к юго-западу от острова Мэсима в городе Гото. После отказа остановиться патрульные суда задержали нарушителя. Капитана — 47-летнего гражданина Китая — арестовали по подозрению в нарушении законодательства о суверенных правах на промысел.