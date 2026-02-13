В Одесской области заявили о повреждении взрывами объектов инфраструктуры

Напомним, в минувший четверг Минобороны РФ сообщило о нанесении российскими военными группового удара по объектам украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также появилась информация о нанесении ударов по аэродрому противника в Одессе, где готовили к запуску дроны для атак на объекты на территории РФ.