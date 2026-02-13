В Одесской области заявили о повреждении взрывами объектов инфраструктуры

В Одесской области в результате взрывов получил повреждения ряд объектов инфраструктуры, сообщили в военной администрации региона.
По информации областных властей, на территории Одесского района зафиксированы повреждения энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры. После взрывов в Одесском районе начались отключения света.
Военные паблики сообщают о повреждении взрывами одной из подстанций в Одесской области.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели накануне вечером на фоне воздушной тревоги. Сообщалось также о взрывах в Николаеве.
Напомним, в минувший четверг Минобороны РФ сообщило о нанесении российскими военными группового удара по объектам украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также появилась информация о нанесении ударов по аэродрому противника в Одессе, где готовили к запуску дроны для атак на объекты на территории РФ.