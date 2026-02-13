Ричмонд
Над регионами России ночью сбили 58 дронов ВСУ. Военная операция, день 1451-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 58 ударных беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. Российские военные сбили 43 БПЛА в Волгоградской области, 12 — в Ростовской, два — в Курской и один — в Крыму. В Волгоградской области в результате атаки украинских БПЛА пострадали три человека, включая ребенка, сообщили власти региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:32 Подконтрольный ВСУ Херсон остался без электроснабжения, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько.

9:21 Резервные силы ВСУ на краснолиманском направлении практически выбиты, российские операторы БПЛА на этом участке фронта держат логистику ВСУ под полным контролем, сообщает ТАСС.

9:08 Расчеты FPV-дронов «КВН» Ивановских десантников уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.

8:44 Владимир Зеленский недоволен тем, что в западных СМИ распространяется информация о выборах на Украине, факт таких материалов может служить сигналом украинскому лидеру от европейских элит о том, что их не устраивают результаты его работы, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Дикий.Live».

8:25 Губернатор Бочаров: в Волгограде обломки БПЛА упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы и проспекте имени Героев Сталинграда, повреждения получили несколько машин, в ряде квартир были выбиты стекла. Также обломки дронов упали на территории ряда промышленных предприятий Волгограда и области.

8:11 Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров.

8:05 ? Минобороны: ночью силами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских БПЛА.

▫️ 43 — над территорией Волгоградской области,

▫️ 12 — над территорией Ростовской области,
▫️ 2 — над территорией Курской области,
▫️ 1 — над территорией Республики Крым.

8:00 Сегодня 1451-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

