Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо высказался о связях Макрона с Эпштейном

Французский политик Филиппо высказался о связях Макрона с финансистом Эпштейном и о том, почему во Франции отказались расследовать дружбу элит страны с американским педофилом.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался о связях президента республики Эммануэля Макрона и американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальный контакт с несовершеннолетней и обвиняемого в торговле детьми.

«В одном из “досье Эпштейна”, обнародованном Министерством юстиции США, педофил утверждает, что был в Елисейском дворце в 2019 году. Макрон только что это опроверг. Он отказывается от официального расследования во Франции: разве это всё объясняет?!», — написал он в социальной сети X*.

Напомним, ранее глава Национального собрания Яэль Браун-Пивет отвергла призывы к официальному расследованию связей Эпштейна с французской политической и культурной элитой. Как писало издание The European Conservative, Браун-Пиве — союзница Макрона.

Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Макрон и другие западные политики.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше