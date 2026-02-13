Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался о связях президента республики Эммануэля Макрона и американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальный контакт с несовершеннолетней и обвиняемого в торговле детьми.
«В одном из “досье Эпштейна”, обнародованном Министерством юстиции США, педофил утверждает, что был в Елисейском дворце в 2019 году. Макрон только что это опроверг. Он отказывается от официального расследования во Франции: разве это всё объясняет?!», — написал он в социальной сети X*.
Напомним, ранее глава Национального собрания Яэль Браун-Пивет отвергла призывы к официальному расследованию связей Эпштейна с французской политической и культурной элитой. Как писало издание The European Conservative, Браун-Пиве — союзница Макрона.
Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Макрон и другие западные политики.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.