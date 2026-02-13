Ричмонд
Главные новости к утру 13 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 13 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 февраля 2026.

Трамп может выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план. Есть вероятность, что он выйдет из переговоров, возложив вину на упертость одной или обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник сообщил журнал Atlantic.

Госдеп изменил ответ Рубио о поездке в Россию

Госдеп США в распространенной стенограмме по итогам разговора главы ведомства Марко Рубио с журналистами изменил его ответ о возможной поездке в Россию в рамках европейского турне. Ранее чиновник сообщил, что не планирует посетить РФ. В стенограмме была размещена другая версия ответа, из которой следует, что Рубио не посетит Россию на этой неделе.

Родригес заявила об укреплении сотрудничества с США

Венесуэла стремится укрепить долгосрочное сотрудничество с США в нефтегазовой сфере и стать крупнейшим производителем нефти в мире. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес. Она добавила, что Венесуэла готова принять инвесторов из США и других стран мира.

Зеленский заверил, что Украина спешит завершить боевые действия

Украина стремится к завершению конфликта, но не согласна для этого пойти на сделку на «унизительных» условиях, сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью СМИ. Политик уточнил, что не против провести референдум по мирному соглашению, которое будет включать потерю территорий, и увязать это с выборами президента Украины.

СМИ стало известно о конфликте Макрона и Мерца из-за Украины

Итальянская газета La Repubblica написала, что канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон конфликтуют из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине. Издание объяснило, что Мерц проиграл схватку за конфискацию активов и борьбу против соглашения с Меркосур, затаил обиду и намерен отомстить.

