Главные новости к утру 13 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять больше внимания предвыборной кампании в Штатах, из-за чего вопрос украинского урегулирования отойдет на второй план. Есть вероятность, что он выйдет из переговоров, возложив вину на упертость одной или обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник сообщил журнал Atlantic.