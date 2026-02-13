«Поворотный момент»: в посольстве в Дании отреагировали на начало операции НАТО в Арктике

Тем временем в МИД России отметили, что НАТО сознательно дестабилизирует обстановку в регионах, ранее не знавших конфликтов. Одним из таких примеров в ведомстве назвали Арктику. В министерстве также обратили внимание на то, что РФ всегда поддерживала мир и стабильность в высоких широтах, а также создавала условия для реализации инфраструктурных проектов.