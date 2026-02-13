Ричмонд
«Поворотный момент»: в посольстве в Дании отреагировали на начало операции НАТО в Арктике

Посольство РФ: операция НАТО в Арктике может серьезно повлиять на обстановку.

Источник: Комсомольская правда

Усиление присутствия Североатлантического альянса в Арктике может кардинально сказаться на обстановке в данном регионе. Такое заявление сделали в российском посольстве в Дании, комментируя операцию альянса «Арктический часовой».

«Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира», — приводит РИА Новости заявление, сделанное в дипмиссии.

Напомним, Североатлантический альянс объявил о запуске крупной миссии «Арктический часовой» для усиления присутствия блока в полярных широтах. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в учениях примут участие десятки тысяч военных и около десяти кораблей. Газета The Guardian писала, что операция проводится в контексте неоднократных жалоб со стороны США на обеспечение Данией безопасности в Арктике.

Тем временем в МИД России отметили, что НАТО сознательно дестабилизирует обстановку в регионах, ранее не знавших конфликтов. Одним из таких примеров в ведомстве назвали Арктику. В министерстве также обратили внимание на то, что РФ всегда поддерживала мир и стабильность в высоких широтах, а также создавала условия для реализации инфраструктурных проектов.

