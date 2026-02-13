Трамп планирует снизить часть пошлин из-за заявлений экономистов

По данным Financial Times, ссылающейся на источники в Минторге и Торговом представительстве США, бремя пошлин фактически ложится на граждан США, а не на зарубежных поставщиков, что приводит к удорожанию товаров повседневного спроса — от форм для выпечки до алюминиевых банок.