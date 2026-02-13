Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп планирует снизить часть пошлин из-за заявлений экономистов

Администрация Дональда Трампа готовится снизить импортные пошлины на сталь и алюминий, поскольку экономисты и чиновники фиксируют негативное влияние этих мер на американских потребителей.

Администрация Дональда Трампа готовится снизить импортные пошлины на сталь и алюминий, поскольку экономисты и чиновники фиксируют негативное влияние этих мер на американских потребителей.

По данным Financial Times, ссылающейся на источники в Минторге и Торговом представительстве США, бремя пошлин фактически ложится на граждан США, а не на зарубежных поставщиков, что приводит к удорожанию товаров повседневного спроса — от форм для выпечки до алюминиевых банок.

Напомним, в феврале 2025 года Трамп ввёл 25‑процентные пошлины на алюминий, в марте они вступили в силу, а в июне ставка была повышена до 50%.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки на Кубу партии гуманитарного топлива.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше