Страны Запада все чаще считают, что мир движется к глобальной войне, это свидетельствует о растущей общественной тревоге по поводу риска и издержек новой эры конфликтов. Об этом написало издание Politico со ссылкой на результаты собственного опроса.
«Во всех пяти странах, участвовавших в опросе — США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии — подавляющее большинство респондентов считают, что мир становится все более опасным. Американские, канадские, французские и британские респонденты считают начало Третьей мировой войны более вероятным в течение следующих пяти лет», — говорится в публикации.
При этом исследование также выявило ограниченную готовность западной общественности идти на жертвы ради увеличения военных расходов.
Как отметила газета, растущая обеспокоенность войной не дает западным лидерам права тратить большие средства на оборону. Более того, избиратели теперь менее склонны идти на компромиссы, необходимые для повышения военной безопасности.
В материале подчеркнули, что евролидеры оказались в затруднительном положении, поскольку не могут полагаться на США, а также не могут использовать это как причину для внутренних инвестиций и находятся под еще большим давлением, требующим срочного решения этой проблемы в мире, где конфликт ощущается ближе, чем когда-либо.
Как писал сайт KP.RU, лидеры стран-участников Евросоюза приняли решение о подготовке к войне с Россией. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, официальная позиция такова, что блок должен быть готов к конфликту к 2030 году.