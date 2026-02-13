Ричмонд
Экс-министр культуры Прикамья покинул пост директора школы

Департамент образования администрации Перми не стал продлевать контракт с директором «Школы инженерной мысли им. П. А. Соловьева» (школа № 41) Игорем Гладневым.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Занимаемую с 2018 года должность господин Гладнев покинул с 1 февраля.

По информации источников издания, у городской администрации накопился к Игорю Гладневу ряд претензий, касающихся качества выполнения его работы. Сам господин Гладнев, подтвердив свой уход с поста директора, отметил, что за все время управления школой ему удалось ввести в эксплуатацию школьный спортивный комплекс, создать историко-культурный центр, выстроить партнерство с вузами, краевым минобразования и местными предприятиями, а также присвоить учебному учреждению имя Павла Соловьева. Сейчас школу ожидает капремонт.

Игорь Гладнев возглавлял краевой минкульт с 2013 по 2017 год.