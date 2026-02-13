Дроны разнесли места скопления украинских боевиков в Орехове

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на территории запорожского города Орехов опубликовал Telegram-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Сообщается, что по укрытиям и позициям военнослужащих противника в городе ударили дроны.
«Дроноводы 71-го гвардейского полка добавляют “огонька” в серые будни ВСУшников. Наши птички методично утилизируют пункты управления беспилотниками и места дислокации врага в Орехове», — говорится в публикации.
Информации о потерях ВСУ в результате поражения дронами мест скопления украинских военных на территории Орехова нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения ударов по позициям военнослужащих противника в многоэтажной застройке в районе Орехова и блиндажей ВСУ на окраинах города. Также в Сети появилось видео уничтожения опорных пунктов украинских боевиков в частном секторе и лесополосах на территории Запорожской области.