Посольство России в Израиле готово к любым ситуациям с Ираном

Переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы прошли 6 февраля в оманской столице Маскате, Трамп заявлял, что они прошли хорошо. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.