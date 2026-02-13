Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России в Израиле готово к любым ситуациям с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев — РИА Новости. Посольство России в Израиле имеет алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации в сфере безопасности и в этой связи подготовлено к любому изменению ситуации, в том числе с учетом рисков возможной эскалации вокруг Ирана, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас имеется общий алгоритм действий, который использовался в том числе в ходе израильско-иранского конфликта летом 2025 года. Данный комплекс мер на практике доказал свою эффективность. Поэтому мы подготовлены к любому изменению обстановки в сфере безопасности в стране», — рассказал Викторов.

Он подчеркнул, что предпочитает сценарий, при котором такой план действий не будет задействован.

Посол отметил, что Россия условиях сложной региональной ситуации сохраняет твёрдую приверженность политико-дипломатическому пути разрешения имеющихся противоречий.

«Готовы к координации с международными и региональными партнёрами в целях недопущения развития событий по негативному сценарию», — добавил глава дипломатической миссии.

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что «армада» американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «сделку», предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

Переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы прошли 6 февраля в оманской столице Маскате, Трамп заявлял, что они прошли хорошо. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше