Посольство России в Израиле готово к любым ситуациям с Ираном

«У нас имеется общий алгоритм действий, который использовался в том числе в ходе израильско-иранского конфликта летом 2025 года. Данный комплекс мер на практике доказал свою эффективность. Поэтому мы подготовлены к любому изменению обстановки в сфере безопасности в стране», — рассказал Викторов.
Он подчеркнул, что предпочитает сценарий, при котором такой план действий не будет задействован.
Посол отметил, что Россия условиях сложной региональной ситуации сохраняет твёрдую приверженность политико-дипломатическому пути разрешения имеющихся противоречий.
«Готовы к координации с международными и региональными партнёрами в целях недопущения развития событий по негативному сценарию», — добавил глава дипломатической миссии.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что «армада» американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «сделку», предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы прошли 6 февраля в оманской столице Маскате, Трамп заявлял, что они прошли хорошо. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.