У Алмазарского района Ташкента появился новый хоким

Таким образом, район фактически переходит от управленца с силовым бэкграундом к экономисту и банкиру. Насколько эффективным окажется такой поворот в управлении, покажет время. Для района с активной застройкой, предпринимательской средой и сложной социальной инфраструктурой финансовая компетенция может стать либо преимуществом, либо очередным формальным пунктом в биографии. Посмотрим, какой будет практический результат.