У Алмазарского района Ташкента появился новый хоким

Новый глава района окончил Ташкентский финансовый институт и Банковско-финансовую академию. Его профессиональная карьера с 2010 года связана с банковской системой.
За это время он работал на различных руководящих должностях, в том числе директором Центра проектного финансирования, управляющим директором по кредитам в «Узнацбанке», затем заместителем председателя правления «Узнацбанка», а также председателем совета директоров «Азия-Инвест Банк».
С 2023 года и до сегодняшнего назначения Туляганов занимал должность председателя правления Asakabank.
Напомним, что бывший хоким Алмазарского района Азизхон Умархонов в январе текущего года был назначен начальником Департамента исполнения наказаний при Министерстве внутренних дел.
Таким образом, район фактически переходит от управленца с силовым бэкграундом к экономисту и банкиру. Насколько эффективным окажется такой поворот в управлении, покажет время. Для района с активной застройкой, предпринимательской средой и сложной социальной инфраструктурой финансовая компетенция может стать либо преимуществом, либо очередным формальным пунктом в биографии. Посмотрим, какой будет практический результат.