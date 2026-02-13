Ричмонд
У Алмазарского района Ташкента появился новый хоким

Vaib.uz (новости Узбекистана. 13 февраля). Жители Алмазарского района Ташкента получили нового руководителя. Сегодня на должность хокима района был назначен Кудратилла Туляганов.

Источник: Vaib.Uz

Новый глава района окончил Ташкентский финансовый институт и Банковско-финансовую академию. Его профессиональная карьера с 2010 года связана с банковской системой.

За это время он работал на различных руководящих должностях, в том числе директором Центра проектного финансирования, управляющим директором по кредитам в «Узнацбанке», затем заместителем председателя правления «Узнацбанка», а также председателем совета директоров «Азия-Инвест Банк».

С 2023 года и до сегодняшнего назначения Туляганов занимал должность председателя правления Asakabank.

Напомним, что бывший хоким Алмазарского района Азизхон Умархонов в январе текущего года был назначен начальником Департамента исполнения наказаний при Министерстве внутренних дел.

Таким образом, район фактически переходит от управленца с силовым бэкграундом к экономисту и банкиру. Насколько эффективным окажется такой поворот в управлении, покажет время. Для района с активной застройкой, предпринимательской средой и сложной социальной инфраструктурой финансовая компетенция может стать либо преимуществом, либо очередным формальным пунктом в биографии. Посмотрим, какой будет практический результат.