Испания возмущена из-за совещания «20 избранных» в отеле в преддверии саммита ЕС

В центре внимания оказались вопросы дерегуляции и повышения конкурентоспособности единого рынка ЕС. Однако в Мадриде такой формат сочли нарушающим принципы единства сообщества. Особое раздражение испанской стороны вызвал тот факт, что премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении на встречу не пригласили.