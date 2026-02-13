Ричмонд
Испания возмущена из-за совещания «20 избранных» в отеле в преддверии саммита ЕС

Власти Испании выразили недовольство в связи с проведением закрытой встречи европейских лидеров в преддверии официального саммита в Бельгии. Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.

Источник: Life.ru

По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер провели неформальные переговоры в отеле, расположенном рядом с замком Алден-Бизен, где проходили основные мероприятия. К обсуждению присоединились представители 20 государств Евросоюза.

В центре внимания оказались вопросы дерегуляции и повышения конкурентоспособности единого рынка ЕС. Однако в Мадриде такой формат сочли нарушающим принципы единства сообщества. Особое раздражение испанской стороны вызвал тот факт, что премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении на встречу не пригласили.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о намерении Украины подготовиться к вступлению в Евросоюз к 2027 году. В своей оценке венгерский лидер прибегнул к образному сравнению, назвав киевского главаря всадником, который «едет на лошади задом наперёд».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

