Пентагоновский лазер в Техасе сбил воздушные шары, спутав их с дронами

Пограничники США в Техасе во время временного закрытия аэропорта Эль-Пасо применили секретную лазерную систему, приняв воздушные шары за беспилотники мексиканских наркокартелей.

Пограничники США в Техасе во время временного закрытия аэропорта Эль-Пасо применили секретную лазерную систему, приняв воздушные шары за беспилотники мексиканских наркокартелей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В среду Федеральное управление гражданской авиации временно ограничило полеты в районе международного аэропорта Эль-Пасо, указав, что меры будут действовать до 21 февраля. Позже ограничения отменили. Телеканал CBS сообщил, что причиной стало недопонимание между авиационным ведомством и Пентагоном по поводу испытаний противодронного оружия.

По данным издания, сотрудники таможенной и пограничной службы задействовали сверхсекретную лазерную систему, предназначенную для уничтожения беспилотников на южной границе. Предполагалось, что в воздухе находятся аппараты наркокартелей. Впоследствии выяснилось, что объекты, вероятно, были обычными воздушными шарами.

Портал Axios уточняет, что использовалась система, которую Пентагон рассматривает как одно из перспективных средств борьбы с беспилотниками. Официальных заявлений о результатах применения комплекса пока не опубликовано.

