Пентагоновский лазер в Техасе сбил воздушные шары, спутав их с дронами

В среду Федеральное управление гражданской авиации временно ограничило полеты в районе международного аэропорта Эль-Пасо, указав, что меры будут действовать до 21 февраля. Позже ограничения отменили. Телеканал CBS сообщил, что причиной стало недопонимание между авиационным ведомством и Пентагоном по поводу испытаний противодронного оружия.