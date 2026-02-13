Пентагоновский лазер в Техасе сбил воздушные шары, спутав их с дронами

Пограничники США в Техасе во время временного закрытия аэропорта Эль-Пасо применили секретную лазерную систему, приняв воздушные шары за беспилотники мексиканских наркокартелей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В среду Федеральное управление гражданской авиации временно ограничило полеты в районе международного аэропорта Эль-Пасо, указав, что меры будут действовать до 21 февраля. Позже ограничения отменили. Телеканал CBS сообщил, что причиной стало недопонимание между авиационным ведомством и Пентагоном по поводу испытаний противодронного оружия.
По данным издания, сотрудники таможенной и пограничной службы задействовали сверхсекретную лазерную систему, предназначенную для уничтожения беспилотников на южной границе. Предполагалось, что в воздухе находятся аппараты наркокартелей. Впоследствии выяснилось, что объекты, вероятно, были обычными воздушными шарами.
Портал Axios уточняет, что использовалась система, которую Пентагон рассматривает как одно из перспективных средств борьбы с беспилотниками. Официальных заявлений о результатах применения комплекса пока не опубликовано.
