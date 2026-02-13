В Омске губернатор потребовал эффективно использовать новую дорожную технику

В ходе оперативного совещания с членами регионального правительства, руководителями федеральных ведомств и главами районов губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул важность качественной уборки дорог и эффективного использования новой дорожной техники.
«На этой неделе Омску переданы очередные 44 единицы спецтехники, предназначенные для уборки улиц и дорожных работ. Техника всесезонная, и в прошлом году уже было передано 70 единиц. Эта работа будет продолжена», — отметил Хоценко.
Он поручил мэру Омска Сергею Шелесту и главам районов обеспечить максимально эффективное использование всех переданных машин. «Нужно, чтобы улицы становились чище, а жители были довольны», — добавил губернатор.