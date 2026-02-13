США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

США намерены обсудить с Венгрией и Словакией дальнейший отказ от российских энергоресурсов, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам по пути в Мюнхен, где проходит международная конференция по безопасности. Стенограмма опубликована на сайте Госдепа США.
«Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», — сказал Рубио.
Рубио также назвал Венгрию и Словакию странами, которые активно сотрудничают с Соединенными Штатами и находятся с ними в тесном партнерстве.
На вопрос журналистов о возможных планах проведения встречи на полях конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Рубио ответил утвердительно.
«Думаю, да. Я думаю, он должен был быть там. Я не на 100% уверен, но думаю, что получится», — ответил госсекретарь.
Также Рубио сообщил журналистам, что не планирует на этой неделе посещать Россию.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) стартует в Германии в пятницу, 13 февраля. Накануне ее открытия эксперты MSC опубликовали ежегодный доклад о состоянии международных отношений.
В этом году он вышел под названием «В условиях разрушения» (Under destruction) и посвящен последствиям возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. В докладе говорится, что лидер «взял в свои руки топор, чтобы разрушить существующие структуры и правила».
В конце января Евросовет утвердил документ, предусматривающий полный запрет на импорт российского СПГ в ЕС с начала 2027 года, а также прекращение закупок трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.
Регламент был одобрен, хотя Словакия и Венгрия проголосовали против этого; Болгария воздержалась. Будапешт подал иск с требованием отменить решение в суд ЕС.
Запрет ЕС на импорт российского газа был сформулирован так, чтобы его можно было утвердить без единогласия и тем самым обойти потенциальное вето Словакии и Венгрии, сообщает Reuters. По данным агентства, для принятия документа применили процедуру, предусматривающую простое большинство голосов в соответствии с внутренними правилами союза.
В октябре 2025 года министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) 20 октября автоматически одобрили законопроект о полном запрете поставок российского газа, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. «Мы достигнем соглашения, несмотря на их сопротивление. Это непростая тема, но я верю, что мы справимся», — сказал тогда дипломатический источник Politico.
Президент России Владимир Путин в том же году заявил, что страны ЕС, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.