Тайна «дискомбобулятора»: Каким «чудо-оружием» США нейтрализовали стражу при захвате Мадуро

Операция под названием «Абсолютная решимость» прошла в ночь на 3 января и длилась более двух часов. В её ходе президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были задержаны и вывезены в США. По данным официального Каракаса, в ходе событий начала января погибли около 100 человек. СМИ писали, что во время операции по захвату Николаса Мадуро американская армия применила секретное оружие. Венесуэльский военный сообщил, что во время его действия голова «разрывалась изнутри», а у многих пошла кровь из носа.