Тайна «дискомбобулятора»: Каким «чудо-оружием» США нейтрализовали стражу при захвате Мадуро

Сообщения о якобы применённом США «тайном оружии» при операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут оказаться преувеличением или даже шуткой. К такому выводу пришёл журналист издания «‎Взгляд» Александр Тимохин, проанализировав появившиеся версии.

Источник: Life.ru

«Чудо-оружия не применялось — это результат профессиональной военной подготовки», — подчеркнул он.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп упоминал некий «дискомбобулятор», из-за которого, как утверждалось, у противника якобы отказывали системы ПВО. Однако эксперт считает, что ни акустические установки, ни микроволновые комплексы не способны вызвать описанные эффекты — такие системы либо давно известны, либо технически слишком громоздки для подобной операции.

По его версии, успех мог быть обеспечен традиционными средствами: массированной поддержкой с воздуха, ударами ракет и возможным применением беспилотников. Также не исключается использование боеприпасов с мощной ударной волной, способной поражать цели даже за укрытиями.

Главный вывод, по мнению аналитика, заключается в том, что в действиях американских сил «нет ничего фантастического» — речь может идти о тщательно спланированной операции с применением разных средств поражения и высокой скоростью атаки, к которой обороняющиеся оказались не готовы.

Операция под названием «Абсолютная решимость» прошла в ночь на 3 января и длилась более двух часов. В её ходе президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были задержаны и вывезены в США. По данным официального Каракаса, в ходе событий начала января погибли около 100 человек. СМИ писали, что во время операции по захвату Николаса Мадуро американская армия применила секретное оружие. Венесуэльский военный сообщил, что во время его действия голова «разрывалась изнутри», а у многих пошла кровь из носа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

