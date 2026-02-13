Артиллеристы ВС РФ нашли способ прикрыть гаубицы от ударов украинской «Бабы-яги»

Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» разработали конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным Пушкин.
По его словам, противник активно применяет FPV-дроны и гексакоптеры типа «Баба-яга», оснащенные системами сброса боеприпасов. В этих условиях было принято решение создать дополнительную накладную защиту для артиллерии.
Командир уточнил, что чертеж конструкции разработан внутри подразделения. Ранее подобные решения не применялись. Новая система уже прошла испытания в боевых расчетах.
В настоящее время защиту используют экипажи гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении. По словам военнослужащего, работы по доработке конструкции продолжаются с учетом опыта передовой.
