Дипломаты заявили об отсутствии планов эвакуации россиян с Кубы

В начале февраля Куба предупредила авиакомпании о том, что в девяти международных аэропортах страны не будет авиатоплива Jet A-1. Проблемы с топливом начались на фоне ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США и заявил, что от Кубы исходит угроза национальной безопасности. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на остров.