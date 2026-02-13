Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина американцев и европейцев ждут Третью мировую войну

Жители США, Великобритании, Германии и Франции все чаще допускают возможность начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет.

Жители США, Великобритании, Германии и Франции все чаще допускают возможность начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Politico.

Согласно исследованию, в вероятность глобального конфликта верят 46% опрошенных в США, 43% — в Великобритании и Франции, 40% — в Германии. Отмечается, что по сравнению с аналогичным опросом 2025 года уровень тревожности заметно вырос.

Кроме того, не менее трети респондентов в США, Великобритании, Франции и Канаде считают вероятным применение ядерного оружия в потенциальной войне в течение ближайших пяти лет.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля. В исследовании приняли участие 10,3 тыс. совершеннолетних респондентов из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Заявленная статистическая погрешность составляет плюс-минус 2 процентных пункта.

Читайте также: Банк может остановить перевод и заблокировать счет из-за одного комментария.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше