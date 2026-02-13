Ричмонд
Гладков обратился к жителям белгородского пограничья с просьбой

Обратившись к мирным жителям Белгородской области, губернатор Вячеслав Гладков попросил их не носить камуфляжную или иную военную одежду в приграничных населенных пунктах.

Гладков сказал, что просьба не носить камуфляжную, военную или зеленую форму касается, в первую очередь, 25-километровой зоны.

Как заявил руководитель области, одетые в форму мирные жители все чаще становятся жертвами атак украинских БПЛА.

