Гладков обратился к жителям белгородского пограничья с просьбой

Обратившись к мирным жителям Белгородской области, губернатор Вячеслав Гладков попросил их не носить камуфляжную или иную военную одежду в приграничных населенных пунктах.
Гладков сказал, что просьба не носить камуфляжную, военную или зеленую форму касается, в первую очередь, 25-километровой зоны.
Как заявил руководитель области, одетые в форму мирные жители все чаще становятся жертвами атак украинских БПЛА.
