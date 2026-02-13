Economist: США могут отправить на Кубу партию гуманитарного топлива

Власти США, установившие нефтяную блокаду против Кубы, изучают вариант поставки на остров топлива для гуманитарных нужд. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает издание, планируемые поставки будут иметь ограниченный масштаб и включают в себя газ, необходимый для приготовления пищи, а также дизельное топливо, требуемое для работы систем водоснабжения.
Ранее, 29 января, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, предоставляющее США право вводить импортные пошлины против государств, которые продают или доставляют нефтепродукты на Кубу. Этим же документом было объявлено о режиме чрезвычайного положения, обоснованном заявленными угрозами национальной безопасности со стороны Гаваны.
Накануне стало известно, что Россия поставит Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи.