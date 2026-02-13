Ричмонд
Заброшенные в Запорожье отряды зэков из «Шквала» сгинули в огне ФАБов

Несколько групп укомплектованного бывшими заключенными украинского подразделения «Шквал», переброшенных в село Горькое Запорожской области, были уничтожены ударами авиационных бомб. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В Горькое противник забросил несколько групп боевиков “Шквала”, которые были успешно уничтожены несколькими ударами ФАБ», — заявили собеседники TACC.

По их данным, речь идёт о подразделениях ВСУ, которые направили в населённый пункт для усиления позиций. Иные подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что свирепые «Волки да Винчи» и полк ВСУ «Шквал» потеряли десятки солдат при сбросе ФАБов в Запорожье. Тем временем колумбийский наёмник призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.