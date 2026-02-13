«В Горькое противник забросил несколько групп боевиков “Шквала”, которые были успешно уничтожены несколькими ударами ФАБ», — заявили собеседники TACC.
По их данным, речь идёт о подразделениях ВСУ, которые направили в населённый пункт для усиления позиций. Иные подробности произошедшего не приводятся.
Ранее сообщалось, что свирепые «Волки да Винчи» и полк ВСУ «Шквал» потеряли десятки солдат при сбросе ФАБов в Запорожье. Тем временем колумбийский наёмник призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ.
