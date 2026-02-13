Появились сообщения об уничтожении РСЗО HIMARS ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, пусковая установка американского производства, использовавшаяся противником для нанесения ударов по Белгородской области, была уничтожена вечером в среду. Сообщается, что HIMARS поразили ракетные комплексы «Искандер».
Военные паблики пишут об уничтожении вместе с РСЗО машины заряжания и транспорта сопровождения, а также до трех десятков боевиков ВСУ.
Ранее стало известно о поражении российскими военными позиции РСЗО HIMARS ВСУ, выявленной в районе населенного пункта Юрченково Харьковской области. Сообщалось, что обнаруженная установка обстреливала гражданские объекты на территории Белгорода.
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в своем видеоблоге о повышении эффективности борьбы ВС РФ с комплексами HIMARS ВСУ. По словам эксперта, российским военным удается уничтожать эти установки «почти без труда».