Появились сообщения об уничтожении РСЗО HIMARS ВСУ в Харьковской области

По информации источников, ракеты уничтожили РСЗО HIMARS и около 30 боевиков ВСУ в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, пусковая установка американского производства, использовавшаяся противником для нанесения ударов по Белгородской области, была уничтожена вечером в среду. Сообщается, что HIMARS поразили ракетные комплексы «Искандер».

Военные паблики пишут об уничтожении вместе с РСЗО машины заряжания и транспорта сопровождения, а также до трех десятков боевиков ВСУ.

Ранее стало известно о поражении российскими военными позиции РСЗО HIMARS ВСУ, выявленной в районе населенного пункта Юрченково Харьковской области. Сообщалось, что обнаруженная установка обстреливала гражданские объекты на территории Белгорода.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в своем видеоблоге о повышении эффективности борьбы ВС РФ с комплексами HIMARS ВСУ. По словам эксперта, российским военным удается уничтожать эти установки «почти без труда».