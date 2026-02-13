Politico: лидеры ЕС договорились перейти к модели «Европа разных скоростей»

По сведениям издания, одним из проектов таких реформ может стать создание общего рынка капитала. Также в дорожной карте будут определены целевые показатели для таких секторов, как телекоммуникация, сфера услуг, энергетика. Одной из реформ может стать введение особого юридического режима в ЕС, который бы позволил упростить регистрацию новых компаний в странах-членах, выводя их из национальных юрисдикций в общеевропейскую. Согласно задумке, такая реформа может позволить регистрировать компании в течение 48 часов путем подачи заявки через онлайн-форму.