«‎Это вторжение!» Сестра Ким Чен Ына выдвинула Сеулу жёсткий ультиматум

КНДР призвала Южную Корею принять конкретные меры для предотвращения дальнейших нарушений своего суверенитета. Соответствующее заявление для прессы сделала Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына.

Источник: Life.ru

В распространённом агентством ЦТАК обращении она охарактеризовала как «относительно разумное решение» и «обнадеживающий момент» официальное сожаление министра объединения Республики Корея Чон Дон Ёна по поводу вторжения южнокорейского беспилотника в воздушное пространство КНДР. Инцидент произошёл 10 февраля. Однако, по словам Ким Ё Чжон, одних извинений недостаточно.

«Нельзя пытаться обойти вызванный ими же кризис только лишь выразив сожаление, а следует принять гарантированные меры для последовательного предотвращения повторения серьёзных нарушений суверенитета, таких как вторжение в воздушное пространство», — подчеркнула представитель Пхеньяна.

Она также указала, что КНДР не интересует, является ли нарушитель частным лицом или представляет гражданскую организацию.

«Мы обращаем внимание на тот факт, что вторжение в воздушное пространство нашего государства, нарушающее наш суверенитет, было совершено беспилотником, стартовавшим именно с территории Республики Корея», — заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

Ким Ё Чжон предупредила Сеул, что в случае повторения подобных действий Северная Корея применит жёсткие контрмеры.

«Скорее всего, речь будет идти о любом из разных вариантов контратаки, который будет превышать симметричный ответ», — говорится в заявлении.

Напомним, на Корейском полуострове вновь обострилась обстановка. В Пхеньяне заявили о нарушении воздушного пространства страны и обвинили Южную Корею в запуске беспилотника 4 января, пообещав принять жёсткие меры. Северокорейские власти утверждали, что дрон, запущенный с территории Южной Кореи, пересёк границу и был уничтожен силами ПВО КНДР уже в воздушном пространстве страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

