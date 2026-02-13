Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны

Динамика особенно заметно в Великобритании — там 43% опрошенных считают, что новая мировая война «вероятна» или «очень вероятна» к 2031 году — по сравнению с 30% в марте 2025 года. Почти половина американцев (46%) считают, что новая мировая война «вероятна» или «очень вероятна» к 2031 году, по сравнению с 38% в прошлом году. Из пяти западных стран, участвовавших в опросе, только жители Германии скептично относятся к вероятности третьей мировой войны в ближайшие годы.