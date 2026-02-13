Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны

Значительная часть населения США, Канады, Франции и Великобритании считают начало Третьей мировой войны более вероятным в ближайшие пять лет, чем его отсутствие, пишет Politico, проанализировав результаты последнего опроса Public First.
Доля респондентов, которые видят риски возникновения нового глобального конфликта, резко выросла с марта 2025 года. «Изменившееся менее чем за год отношение западной общественности отражает резкий переход к более небезопасному миру, где война считается вероятной, а альянсы нестабильны», — сказал руководитель отдела опросов общественного мнения Public First Себ Райд.
Динамика особенно заметно в Великобритании — там 43% опрошенных считают, что новая мировая война «вероятна» или «очень вероятна» к 2031 году — по сравнению с 30% в марте 2025 года. Почти половина американцев (46%) считают, что новая мировая война «вероятна» или «очень вероятна» к 2031 году, по сравнению с 38% в прошлом году. Из пяти западных стран, участвовавших в опросе, только жители Германии скептично относятся к вероятности третьей мировой войны в ближайшие годы.
Кроме этого, не менее трети опрошенных в США, Великобритании, Франции и Канаде считают «вероятным» или «очень вероятным» применение ядерного оружия в войне в ближайшие пять лет.
В онлайн-опросе приняли участие 10 289 респондентов — не менее 2 тыс. из каждой страны: США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Исследование было проведено с 6 по 9 февраля.
Обеспокоенность растущим риском глобальной войны связана с конфликтом России и Украины, а также военными действиями США в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при президенте США Дональде Трампе.
Согласно опросу, Россию видят главной угрозой миру в Европе. При этом канадцы считают, что наибольшую опасность для безопасности представляют США. Во Франции, Германии и Великобритании США находятся на втором месте по угрозе, а на третьем — Китай.
Большинство избирателей во Франции, Германии, Великобритании и Канаде также считают, что их стране нужно тратить на оборону больше — особенно в Великобритании и Канаде.
При этом, несмотря на растущую обеспокоенность угрозой глобальной войны, исследование выявило, что не все граждане из этих стран готовы к жертвам ради роста оборонных расходов. Общественная поддержка резко падает в связи с возможными требованиями дополнительных госдолгов, сокращений других услуг и повышения налогов.
Французы и немцы реже поддерживают увеличение оборонных трат с учетом компромиссов — поддержка составляет 28% и 24% соответственно.
Опрос также выявил скептическое отношение к созданию постоянной армии Евросоюза под единым командованием. Идею поддержали лишь 22% немцев и 17% французов. Обязательная военная служба популярнее всего в Германии и Франции, где за нее выступили около половины опрошенных.
«Наши данные показывают, что растущая тревога из-за войны не дает лидерам карт-бланш на оборонные траты», — подчеркивал тогда Райд. В 2025 году 40% французов и 37% немцев одобряли рост оборонных бюджетов с оговорками на компромиссы, остальные были против.
Российские власти подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для стран НАТО. По словам российского президента Владимира Путина, политики в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.