В России планируют ужесточить утильсбор с апреля

В России предложили кардинально изменить правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. Ведомство опубликовало законопроект, который отменяет льготы по утильсбору для машин, оформляемых физлицами через таможенный приходной ордер. Документ уже передан в правительство.
Сейчас если человек ввозит иномарку для себя и оформляет ТПО, утильсбор он не платит. Если машина едет для перепродажи — сбор начисляется по полной ставке. Авторы поправок хотят убрать это разделение.
В случае принятия закона с 1 апреля 2026 года любой ввозимый автомобиль — для личных нужд или коммерции — обяжут растаможивать по единой ставке с полным утильсбором.
Участники рынка прогнозируют, что цены на машины из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии подтянутся к уровню дилерских поставок. В итоге подорожание ударит по конечным покупателям.
