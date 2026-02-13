Ричмонд
В России планируют ужесточить утильсбор с апреля

В России предложили кардинально изменить правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС.

В России предложили кардинально изменить правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС. Ведомство опубликовало законопроект, который отменяет льготы по утильсбору для машин, оформляемых физлицами через таможенный приходной ордер. Документ уже передан в правительство.

Сейчас если человек ввозит иномарку для себя и оформляет ТПО, утильсбор он не платит. Если машина едет для перепродажи — сбор начисляется по полной ставке. Авторы поправок хотят убрать это разделение.

В случае принятия закона с 1 апреля 2026 года любой ввозимый автомобиль — для личных нужд или коммерции — обяжут растаможивать по единой ставке с полным утильсбором.

Участники рынка прогнозируют, что цены на машины из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии подтянутся к уровню дилерских поставок. В итоге подорожание ударит по конечным покупателям.

Читайте также: «Срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей РФ перенесли на декабрь».

