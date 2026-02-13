Ричмонд
Испания обиделась, что ее не пригласили на приватную встречу стран ЕС: О чем шла речь

Ondo Cero: Испания обвинила ФРГ, Италию и Бельгию в расколе внутри ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Мадрид обиделся на Берлин, Рим и Брюссель за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили Испанию и еще семь стран блока. Об этом сообщила испанская радиостанция Ondo Cero.

По данным радиостанции, лидеры Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не были приглашены на это мероприятие. И такое положение дел вызвало беспокойство у некоторых из них, особенно у Испании.

Источники издания в правительстве Испании посетовали, что вместо того чтобы способствовать поиску решений и достижению консенсуса в ЕС, такие объединения в небольшие группы могут усугубить раскол внутри блока.

Как писал сайт KP.RU, в ЕС возник раскол из-за разногласий по подходу к выстраиванию отношений с Россией. По словам бывшего первого замглавы МИД Индии и экс-посла в Москве Канвала Сибала, из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции Эммануэль Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией. Речи канцлера Германии Фридриха Мерца по отношению к Москве смягчаются. И только глава евродипломатии Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно, отметил дипломат.

