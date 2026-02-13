Связанный с Эпштейном экс-принц Эндрю собрал коллекцию из плюшевых медведей

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.