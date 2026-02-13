Связанный с Эпштейном экс-принц Эндрю собрал коллекцию из плюшевых медведей

Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, которого обвиняют в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту и обвиняемым в торговле детьми, собрал коллекцию из 60 плюшевых медведей, материал из Bild перевел aif.ru.
По данным источника издания, Эндрю не смог взять с собой игрушки в новый дом после того, как его выгнали из резиденции в Виндзоре. Экс-принц увез с собой только одного плюшевого мишку, а остальные — отправил на склад «по практическим соображениям».
Кроме того, инсайдер издания Heatworld заявил, что у Эндрю случился нервный срыв из-за переезда и расставания с игрушками.
«Похоже, что из-за вынужденного переезда у него случился настоящий нервный срыв, потому что он постоянно твердит, что медведи не справятся с переменами. Он как будто переносит на них свои собственные эмоции, как маленький ребенок», — рассказал источник.
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.
Ранее французский политик Филиппо высказался о связях Макрона с Эпштейном.