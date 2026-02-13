На Украине заявили о недовольстве Зеленского публикациями в СМИ о выборах

Владимир Зеленский недоволен тем, что в западных СМИ распространяется информация о выборах на Украине. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.
Бортник также предположил, что сама инициатива зарубежных изданий по освещению этого вопроса может интерпретироваться как неформальный сигнал со стороны европейских политических кругов, выражающих определённое неудовлетворение текущими итогами работы украинского руководства.
«Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления», — заявил он в эфире YouTube-канала «Дикий.Live».
Поводом для комментариев стало сообщение газеты Financial Times от 11 февраля. Издание, ссылаясь на свои источники, информировало о намерении Зеленского объявить 24 февраля о проведении президентских выборов и референдума, касающегося мирного договора с Россией.
При этом украинское издание «Страна» процитировало заявление Зеленского, в котором он подчеркнул невозможность организации выборов до момента полного прекращения боевых действий.