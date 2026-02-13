Ричмонд
Шелест перечислил места для благоустройства в Омске в 2026 году

На эти цели планируется потратить 659 млн рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в пятницу, 13 февраля 2026 года, что на заседании общественной комиссии администрации города утвердили перечень наиболее крупных общественных пространств, которые будут благоустроены в текущем году, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Это участок набережной Тухачевского, площадь Бухгольца, территория у КДЦ “Иртыш”, вторая очередь пляжа “Центральный-2”. Благодаря поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко и партии “Единая Россия” получим из вышестоящих бюджетов 659 млн рублей», — рассказал глава города.

Сергей Шелест отметил, что выбор объектов происходит через народное голосование, что делает эту процедуру прозрачной.

