США эксренно направили авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток

Авианосную ударную группу USS Gerald R.

Авианосную ударную группу USS Gerald R. Ford экстренно перенаправляют из Карибского моря в Персидский залив. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источники.

Ford должен был встать на плановый ремонт и модернизацию в сухом доке Вирджинии. Теперь эти планы откладываются. Корабль присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, и оба судна вернутся в порты приписки не раньше конца апреля — начала мая.

Авианосная группа участвовала в операции в Каракасе 3 января, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В конце января Дональд Трамп уже направил к берегам Ирана армаду с истребителями и ракетами Tomahawk.

