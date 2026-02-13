В России указали на несостыковки в ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области

По оценке специалиста, заявленная дальность пуска — около 600 км — выходит за пределы характеристик известных образцов вооружения, которые, по его данным, находятся на вооружении украинской стороны. Он подчеркнул, что ракеты ATACMS имеют дальность до 300 км, Storm Shadow — до 250 км, «Нептун» — до 280 км.