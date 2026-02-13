В России указали на несостыковки в ракетной атаке ВСУ по Волгоградской области

Попытка ракетного удара ВСУ по Волгоградской области вызвала вопросы у военных аналитиков. Об этом заявил военный эксперт Антон Трутце.
По оценке специалиста, заявленная дальность пуска — около 600 км — выходит за пределы характеристик известных образцов вооружения, которые, по его данным, находятся на вооружении украинской стороны. Он подчеркнул, что ракеты ATACMS имеют дальность до 300 км, Storm Shadow — до 250 км, «Нептун» — до 280 км.
Эксперт допустил, что речь может идти о глубокой модернизации одной из советских ракет Х-55 либо о передаче Киеву нового образца со стороны западных стран.
12 февраля Минобороны России сообщило о перехвате нескольких украинских ракет «Фламинго». Этот боеприпас ранее позиционировался как новая разработка. В то же время телеграм-канал «Два майора» выдвигал версию, что под этим названием могут фигурировать британские ракеты FP-5.
По оценкам, дальность полета «Фламинго» может достигать от 1000 до 3000 км. Официального подтверждения этих характеристик не приводится.
