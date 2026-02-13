Bloomberg: Макрон предложит ЕС присоединиться к французскому ядерному зонтику

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале вновь предложит принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, Франция хочет ускорить этот процесс на фоне конфронтации сообщества с Соединенными Штатами. При этом реализация такого плана потребовала бы огромных затрат и нарушения международных договоров, если страны захотят создать свой собственный ядерный арсенал. Отмечается, что европейские страны стараются «действовать осторожно» и ведут переговоры только в двустороннем или трехстороннем формате между столицами, которые в этом заинтересованы.
Bloomberg также пишет, что тема ядерного сдерживания станет основной на Мюнхенской конференции по безопасности, но предложение Макрона должно быть озвучено позже.
Ряд стран и экспертов, с другой стороны, скептически относятся к этим предложениям, так как замена американского ядерного зонтика французским многим странам «не по карману». Великобритания и Франция тратят на обслуживание ядерного арсенала около $12 млрд в год, что больше половины всего оборонного бюджета Швеции. Такое же мнение высказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. По его словам, французская система ядерного сдерживания не является «настоящим зонтиком», при этом потребуются «большие расходы».
В марте 2025 года Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе изучают возможности создания собственного «ядерного щита» из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.