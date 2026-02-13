Bloomberg: Макрон предложит ЕС присоединиться к французскому ядерному зонтику

Ряд стран и экспертов, с другой стороны, скептически относятся к этим предложениям, так как замена американского ядерного зонтика французским многим странам «не по карману». Великобритания и Франция тратят на обслуживание ядерного арсенала около $12 млрд в год, что больше половины всего оборонного бюджета Швеции. Такое же мнение высказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. По его словам, французская система ядерного сдерживания не является «настоящим зонтиком», при этом потребуются «большие расходы».