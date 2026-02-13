Премьер-министр Словакии заявил о красной линии для ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с жесткой критикой в адрес нового правительства Нидерландов, заявив, что Гаага не вправе вмешиваться во внутренние дела республики. Видеообращение опубликовано на его странице в соцсети.
По словам Фицо, в программных документах нидерландского кабмина Словакия названа евроскептической страной, которая придерживается отличной позиции по вопросам брака и гендерной политики. Словацкий премьер заявил, что Нидерланды могут самостоятельно определять свою внутреннюю повестку, однако не должны угрожать другим государствам санкциями за их суверенные решения.
«Курите… признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — заявил Фицо. Он также высказался против идеи отмены права вето в ключевых вопросах Евросоюза. По его мнению, передача решающего влияния крупным странам приведет к ослаблению объединения.
В октябре 2025 года портал VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщал, что Нидерланды рассматривают возможность инициировать процедуру санкций против Словакии. Поводом стали поправки к конституции, закрепляющие признание только двух полов — мужского и женского.
Поправки были одобрены парламентом Словакии 26 сентября 2025 года: за них проголосовали 90 из 150 депутатов. Президент страны подписал документ 30 сентября.
