Премьер-министр Словакии заявил о красной линии для ЕС

«Курите… признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии», — заявил Фицо. Он также высказался против идеи отмены права вето в ключевых вопросах Евросоюза. По его мнению, передача решающего влияния крупным странам приведет к ослаблению объединения.