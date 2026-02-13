Посол в Оттаве Степанов призвал россиян не посещать Канаду

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов посоветовал россиянам пока не посещать Канаду, а при возникновении опасности обращаться за защитой в посольство и генконсульства.
«Согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.
Степанов отметил, что российским гражданам, которые вынуждены находиться в Канаде по работе, семейным или иным обстоятельствам, необходимо не ослаблять бдительность и всегда быть начеку.
«При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить», — отметил он.
Ранее Степанов заявил, что Россия обладает достаточным арсеналом мер, чтобы заставить Канаду заплатить за свою русофобскую политику. Глава диппредставительства уточнил, что в данном случае речь идет как о практических, так и о политических способах воздействия.