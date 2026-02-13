Ричмонд
Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии

Лукашенко прибыл на военный полигон для проверки боеготовности ВС Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 13 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на военный полигон, где примет участие в проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Главнокомандующий сегодня лично проверяет боеготовность Вооруженных сил. Масштабная проверка ВС продолжается. Первый только что прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования», — говорится в сообщении.

По данным канала, на находящемся в Борисовском районе Минской области полигоне президента встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил главе государства, что предупредил министра о его предстоящем прибытии на полигон в семь часов утра. «Я поручал в шесть… Это он специально», — приводит канал слова Лукашенко.

В настоящее время в белорусской армии параллельно проходят проверка готовности, проводимая по поручению президента, и проверка по планам минобороны и генштаба. В начале февраля Лукашенко опроверг домыслы находящейся за рубежом оппозиции, что объявление им внезапной проверки армии без предварительного информирования генштаба и министра обороны свидетельствует о недоверии к военным.

