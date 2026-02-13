Politico: лидеры ЕС решили пересмотреть модель интеграции стран-членов

Издание Politico заявило, что руководители государств Европейского союза договорились перейти к новой модели интеграции стран ЕС. Модель «Европа разных скоростей» предполагает, что государства сообщества могут участвовать в проектах по углублению интеграции по собственному усмотрению.
Из публикации следует, что концепция «Европа разных скоростей» (или «Европа двух скоростей») обсуждается не первое десятилетие. Модель позволила бы принимать некоторые решения по углублению интеграции без необходимости единогласного голосования. Право добровольно присоединяться к проектам интеграции подразумевает формирование групп государств.
Как утверждает издание, договориться о концепции европейские лидеры смогли в ходе неформального саммита в Бельгии. Темой саммита было стимулирование экономического роста Евросоюза в условиях противостояния с США из-за Гренландии, украинского конфликта и конкуренции со стороны китайских компаний.
