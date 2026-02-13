Лукашенко прибыл на военный полигон в Белоруссии

В настоящее время в белорусской армии параллельно проходят проверка готовности, проводимая по поручению президента, и проверка по планам минобороны и генштаба. В начале февраля Лукашенко опроверг домыслы находящейся за рубежом оппозиции, что объявление им внезапной проверки армии без предварительного информирования генштаба и министра обороны свидетельствует о недоверии к военным.