WSJ узнала о применении США секретного лазера против шариков, принятых за дроны

По данным издания, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Таможенная и пограничная служба (USCBP) задействовали систему без согласования с Пентагоном. Вечером 10 февраля FAA закрыло воздушное пространство вокруг аэропорта Эль-Пасо на 10 дней, однако уже через несколько часов ограничения были отменены.
После анализа уничтоженных объектов выяснилось, что как минимум три из них не были беспилотниками. Источники газеты утверждают, что произошедшее стало результатом недопонимания между Пентагоном, FAA и Министерством внутренней безопасности.
«Теперь слышим, сбит воздушный шар. Жду разъяснений», — заявила сенатор Тэмми Дакворт, комментируя ситуацию.
Ранее Financial Times писала о якобы применённых лазерах против беспилотников «мексиканских картелей» в районе Эль-Пасо. Однако представители местных властей и президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявили, что не располагают информацией о таких инцидентах.
