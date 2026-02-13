WSJ узнала о применении США секретного лазера против шариков, принятых за дроны

По данным издания, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Таможенная и пограничная служба (USCBP) задействовали систему без согласования с Пентагоном. Вечером 10 февраля FAA закрыло воздушное пространство вокруг аэропорта Эль-Пасо на 10 дней, однако уже через несколько часов ограничения были отменены.