Участник операции США «Южное копье» погиб после падения за борт

Первый американский военнослужащий, участвовавший в операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в Карибском бассейне, признан погибшим. Об этом 12 февраля сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.
По данным военных, пехотинец из Флориды упал за борт вечером 7 февраля. Поисково-спасательная операция продолжалась 72 часа. В ней участвовали пять кораблей ВМС США, надувная лодка с жестким корпусом и десять самолетов. 10 февраля морпех был официально объявлен погибшим.
Обстоятельства инцидента расследуются. Других деталей корпус морской пехоты не привел.
Накануне The Wall Street Journal сообщила о столкновении двух кораблей ВМС США в Карибском море у побережья Южной Америки. В происшествии участвовали эсминец Arleigh Burke USS Truxtun и корабль боевой поддержки USNS Supply. По данным издания, пострадали два человека.
24 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения наземных ударов по наркокартелям без территориальных ограничений. Отвечая на вопрос журналистов о потенциальных операциях в любой точке, включая Мексику, Венесуэлу или Колумбию, он сказал, что речь может идти о действиях «где угодно».
