Участник операции США «Южное копье» погиб после падения за борт

24 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения наземных ударов по наркокартелям без территориальных ограничений. Отвечая на вопрос журналистов о потенциальных операциях в любой точке, включая Мексику, Венесуэлу или Колумбию, он сказал, что речь может идти о действиях «где угодно».