Мэр Липецка Ченцов подал в отставку

Глава Липецка Роман Ченцов объявил об уходе с должности.

Глава Липецка Роман Ченцов объявил об уходе с должности. Причина — семейные обстоятельства.

Заявление уже подано, его рассмотрят на ближайшей сессии городского Совета депутатов. По словам Ченцова, это было непростое решение.

«В силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — написал Ченцов в своем телеграм-канале.

Читайте также: «Кадровая ротация в Подмосковье: новые назначения в Химках и Клину».

