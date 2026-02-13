Трампа высмеяли за попытку отжать у Канады половину моста

«Требование Трампа слишком неразумно. Соединённые Штаты не потратили ни пенни на мост, построенный другими, и теперь они напрямую хотят получить половину прав собственности», — подчеркнули авторы статьи.
Администрация штата Мичиган заявила, что мост построен на канадской территории и непременно откроется в установленные сроки. Американский лидер, в свою очередь, настаивает на том, что Канада использует США в своих интересах. Объект имеет критическое значение: он должен обеспечить четверть всего товаропотока на границе двух стран. Задержки в открытии моста, по оценке экспертов, нанесут ущерб бизнесу и приведут к сокращению рабочих мест по обе стороны границы.
В Китае требования Трампа назвали несправедливыми, напомнив, что США уже не впервые применяют силовые методы в отношении союзников, в одностороннем порядке меняя условия сотрудничества. Подобный подход подрывает доверие к партнёрству, ведь если обещания можно отозвать в любой момент, никто не рискнёт строить долгосрочные планы.
Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал пересмотреть права собственности на международный мост. Речь идёт о переходе между Канадой и американским штатом Мичиган. По его словам, США не допустят ввода моста в эксплуатацию, пока не получат не менее половины прав на объект.
