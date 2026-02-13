Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа высмеяли за попытку отжать у Канады половину моста

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой заблокировать открытие Транснационального моста Горди Хао, соединяющего штат Мичиган и Канаду, выдвинув условие о передаче как минимум половины прав собственности на объект, обратили внимание журналисты китайского издания Sohu. Как отмечается в эксклюзивном пересказе статьи, который приводит РИА «ФедералПресс», строительство обошлось примерно в 4,6 миллиарда долларов, все расходы взяла на себя Канада.

Источник: Life.ru

«Требование Трампа слишком неразумно. Соединённые Штаты не потратили ни пенни на мост, построенный другими, и теперь они напрямую хотят получить половину прав собственности», — подчеркнули авторы статьи.

Администрация штата Мичиган заявила, что мост построен на канадской территории и непременно откроется в установленные сроки. Американский лидер, в свою очередь, настаивает на том, что Канада использует США в своих интересах. Объект имеет критическое значение: он должен обеспечить четверть всего товаропотока на границе двух стран. Задержки в открытии моста, по оценке экспертов, нанесут ущерб бизнесу и приведут к сокращению рабочих мест по обе стороны границы.

В Китае требования Трампа назвали несправедливыми, напомнив, что США уже не впервые применяют силовые методы в отношении союзников, в одностороннем порядке меняя условия сотрудничества. Подобный подход подрывает доверие к партнёрству, ведь если обещания можно отозвать в любой момент, никто не рискнёт строить долгосрочные планы.

Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал пересмотреть права собственности на международный мост. Речь идёт о переходе между Канадой и американским штатом Мичиган. По его словам, США не допустят ввода моста в эксплуатацию, пока не получат не менее половины прав на объект.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше