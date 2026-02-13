Трампа высмеяли за попытку отжать у Канады половину моста

Администрация штата Мичиган заявила, что мост построен на канадской территории и непременно откроется в установленные сроки. Американский лидер, в свою очередь, настаивает на том, что Канада использует США в своих интересах. Объект имеет критическое значение: он должен обеспечить четверть всего товаропотока на границе двух стран. Задержки в открытии моста, по оценке экспертов, нанесут ущерб бизнесу и приведут к сокращению рабочих мест по обе стороны границы.