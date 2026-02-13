Ричмонд
Лукашенко приехал с внезапной проверкой боеготовности на один из полигонов

Лукашенко лично проверяет боеготовность Вооруженных Сил Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 февраля, приехал с внезапной проверкой боеготовности на один из полигонов Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Главнокомандующий сегодня лично проверяет боеготовность Вооруженных Сил», — сказано в сообщении.

В стране и далее продолжается масштабная проверка Вооруженных Сил (подробнее мы писали здесь). В телеграм-канале уточнили, что глава Беларуси приехал на 227 полигон Северо-западного оперативного командования, уточнив:

«Естественно, абсолютно внезапно».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».

Также мы узнали, что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси.

