Россиян призвали временно воздержаться от поездок в Канаду

Посол России в Оттаве Олег Степанов рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в Канаду.

По его словам, решение связано с совокупностью негативных факторов. Тем гражданам, кто уже находится в Канаде по работе или семейным обстоятельствам, дипломат посоветовал сохранять бдительность.

По его словам, решение связано с совокупностью негативных факторов. Тем гражданам, кто уже находится в Канаде по работе или семейным обстоятельствам, дипломат посоветовал сохранять бдительность.

Степанов подчеркнул, что в случае угрозы необходимо обращаться в посольство или генеральные консульства. По его словам, дипмиссии готовы оказать помощь и защиту.

11 февраля телеканал CBC News сообщил о стрельбе в старшей школе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. По данным канала, погибли 10 человек, включая предполагаемого стрелка. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Еще около 25 человек обратились за медицинской помощью.

