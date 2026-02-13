Россиян призвали временно воздержаться от поездок в Канаду

11 февраля телеканал CBC News сообщил о стрельбе в старшей школе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. По данным канала, погибли 10 человек, включая предполагаемого стрелка. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Еще около 25 человек обратились за медицинской помощью.