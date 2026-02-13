Ричмонд
Андрей Травников поблагодарил казаков за патриотическое воспитание молодежи

В Новосибирской области проходит выездной совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества.

Источник: Российская газета

Губернатор региона поблагодарил атаманов, казаков за эффективную совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

— Для нашего региона важно участвовать в таком разговоре, изучить опыт других территорий. Казачество — одна из опор государства. И сегодня многие казаки с оружием в руках доблестно выполняют свой воинский долг — и в добровольческих формированиях, и в штабных формированиях Минобороны, — сказал Андрей Травников, подчеркнув, что нынешняя ситуация «на порядок подняла ценность патриотического воспитания молодежи».

В прошлом году появились штатные сотрудники для организации совместных проектов с казаками в центре гражданского патриотического воспитания и общественных проектов.

В Новосибирской области, по данным пресс-службы областного правительства, действуют 24 военно-патриотических казачьих клуба, объединяющих более тысячи человек.

— Их работа очень важна в воспитании будущего поколения защитников Отечества, носителей истинных традиций казачества, — подчеркнул глава области.

В свою очередь, Герой России, атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко поблагодарил полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева, губернатора Андрея Травникова за всестороннюю поддержку развития казачества, которое «встало на защиту будущего России».

— Выражаю благодарность сибирским казакам за плодотворную работу, стойкую приверженность традиционным ценностям казачества и беззаветное служение Отечеству, — обратился к участникам совета Андрей Тимошенко.