Андрей Травников поблагодарил казаков за патриотическое воспитание молодежи

— Для нашего региона важно участвовать в таком разговоре, изучить опыт других территорий. Казачество — одна из опор государства. И сегодня многие казаки с оружием в руках доблестно выполняют свой воинский долг — и в добровольческих формированиях, и в штабных формированиях Минобороны, — сказал Андрей Травников, подчеркнув, что нынешняя ситуация «на порядок подняла ценность патриотического воспитания молодежи».