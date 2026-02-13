Мюнхенская конференция: кто участвует и за что критикуют Трампа

Кто участвует в Мюнхенской конференции
Местом проведения масштабной встречи президентов, премьер-министров, глав министерств и ведомств мировых держав является исторический отель «Баварский двор» в Мюнхене. В списке основных участников встречи — более 1000 человек из 115 стран.
Среди самых именитых приглашенных:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- глава правительства Финляндии Александр Стубб;
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- премьер-министр Канады Марк Карни;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- президент Сербии Александр Вучич;
- украинский лидер Владимир Зеленский.
Открывать встречу будет канцлер Германии Фридрих Мерц. Россию на мероприятие не пригласили — представители Москвы в Мюнхен не приезжают с 2022 года.
На сайте конференции уточняется, что делегация США будет самой большой за всю историю MSC. В Германию приехали более четверти американского Сената.
Кроме того, впервые за последние два года в работе международного мероприятия примут участие депутаты крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», пишет RTVI. Пригласить оппозиционных немецких политиков организаторам конференции пришлось после претензий вице-президента США Джей Ди Вэнса. В 2025 году американский политик обвинил ФРГ в «подавлении свободы слова» из-за того, что они отказали «АдГ» в участии в MSC.
В числе участников Мюнхенской конференции также 50 глав международных организаций, среди которых ЕС, НАТО, АСЕАН, ОБСЕ, ООН, Всемирного банка, Организации по безопасности и сотрудничеству.
Какие темы будут обсуждаться на Мюнхенской конференции
Конференция будет проходить в течение трех дней — с 13 по 15 февраля.
Одной из главных тем встречи станет обсуждение Мюнхенского доклада по безопасности. Текст документа публикуется заранее в свободном доступе. В этом году большая часть доклада связана с деятельностью Белого дома. Администрацию Трампа авторы документа упрекают в разрушении мирового порядка.
«Наиболее видными из тех, кто обещает освободить свою страну от ограничений существующего порядка и восстановить более сильную и процветающую нацию, является нынешняя администрация США. В результате спустя более 80 лет международный порядок, созданный под руководством США после 1945 года, находится под угрозой разрушения», — цитирует текст документа, который так и называется «Под угрозой разрушения» (Under destruction), RTVI.
В тексте приводится перечень инцидентов, где Трамп применил силу. Эксперты напомнили, что всего за год своего президентства глава Белого дома нанес удары или вмешался в политическую деятельность таких стран, как Ирак, Иран, Нигерия, Сомали, Сирия, Венесуэла, Йемен. В документе указывается, что Трамп открыто заявлял о применении военной силы против Колумбии, Кубы, Мексики, предъявлял претензии к Канаде и угрожал аннексировать Гренландию.
Авторы доклада резюмируют, что те страны и политики, что «используют бульдозеры», встречаются с восхищением, а не с осуждением. Самого Дональда Трампа в документе охарактеризовали как «подрывника», который всё «ломает».
США в докладе подвергли критике за смену позиции по вопросу поддержки Украины, «угрожающую риторику» в отношении Гренландии, введение пошлин, «нестабильный подход» к вопросам европейской безопасности и прием Путина на Аляске «как дорогого друга».
«У многих в Европе возникло такое чувство, что их давний капитан присоединился к команде их главного соперника», — таким образом описали свое мнение о политике Вашингтона авторы документа.
Эксперты MSC также сделали прогнозы о будущем «постпоствоенном» порядке. По одной версии, он будет основан на принципе разделения сферы влияния между США, Китаем и Россией, по другой — на сделках, которые могут не соответствовать правовым нормам, установленным ранее, пишет РБК.
Марко Рубио выступит с ответом на критику США 14 февраля. Что скажет госсекретарь, уже известно. О теме своей речи он рассказал на брифинге с журналистами. По словам Рубио, он напомнит, что старого мира больше не существует — он меняется у нас на глазах.
«Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления, как это выглядит и какова будет наша роль», — цитирует Рубио РБК.
Украина и ее поддержка станет также одной из главных тем конференции. Не исключено, что будут обсуждаться вероятность военного конфликта Европы с Россией и меры по укреплению европейской оборонной отрасли.
Кроме того, на Мюнхенской конференции огласят Мюнхенский индекс безопасности (MSI). Он высчитывается на основе опросов граждан из 11 стран — членов G7 и БРИКС, кроме России. Респондентов просят ответить, как они оценивают 32 глобальных риска. По итогам исследования в 2025 году США стали считать более серьезной угрозой. Также увеличилось количество респондентов, которые считают вероятными торговые войны.
Россию как угрозу в мире стали воспринимать меньше людей. Если последние несколько лет население G7 ставило РФ на второе место в качестве опасного государства, то в 2025 году страна опустилась на восьмое место. Результаты опросов также свидетельствуют, что респонденты стали меньше бояться экологических проблем, а вот кибератак, экономических и финансовых кризисов стали опасаться больше.